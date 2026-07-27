القوات المسلحة اليمنية تستهدف بطائرات مسيرة عدداً من النقاط الحساسة لإمدادات النفط الخام السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساس لإمدادات ولنقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، مضيفةً أن الاستهداف يأتي رداً على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، عصر اليوم الاثنين، تنفيذ عملية هجومية استهدفت عددًا من الأهداف والنقاط الحساسة الخاصة بإمدادات ونقل النفط الخام المتجه من شرق السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك باستخدام دفعات من الطائرات المسيّرة.

وأكّد العميد سريع أن العملية تأتي ردًّا مباشرًا على خروقات الطائرات المسيّرة التابعة للقوات السعودية للأجواء اليمنية، مشدّدًا على استمرار الرد الميداني على أيّ اعتداءات تمس السيادة.

وتكشف هذه العملية عن هشاشة المنظومات الدفاعية للرياض وعجزها عن حماية شبكات نقل الطاقة الحيوية التي تمتد عبر البلاد، ليثبت الميدان مجددًا كلفة المغامرات العسكرية للسعودية التي باتت تعرّض البنية التحتية والاقتصادية للمملكة لضربات متواصلة.

المصدر: المسيرة نت