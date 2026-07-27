تقرير مصور | لا أزمة وقود… تأخير محدود في بعض محطات البنزين لأسباب تقنية

لا أزمة بنزين في لبنان والتأخير هو تقني لدى بعض محطات الوقود.

تقرير حسين عواد المصدر: موقع المنار