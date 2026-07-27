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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | لا أزمة وقود… تأخير محدود في بعض محطات البنزين لأسباب تقنية

    لا أزمة بنزين في لبنان والتأخير هو تقني لدى بعض محطات الوقود.
    تقرير حسين عواد

    المصدر: موقع المنار

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