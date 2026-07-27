اللجان النيابية تتابع ملفات تشريعية وخدماتية في الصحة والبنى التحتية

في مجلس النواب، عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة لها برئاسة النائب عناية عز الدين وحضور الاعضاء، حيث تمت مناقشة عدد من القوانين واقتراحات القوانين ذات الصلة.

ومن جهتها أنهت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية مناقشة اقتراح القانون المرتبط بانشاء هيئة وطنية خاصة بالاوبئة، وتم اقرار هذا الاقتراح، وتم ارساله الى اللجان الاخرى لمتابعته.

ومن جهتها تابعت لجنة الأشغال النيابية دراسة موضوع الأوتوستراد الدائري، والأملاك الخاصة التي لا تزال معلّقة بسبب جزء من المشروع، وهو مشروع طريق سريع مقترح بهدف ربط مناطق بيروت الكبرى وتخفيف زحمة السير. وتم التأكيد خلال اللجنة على ضرورة مراعاة وحماية املاك المواطنين الخاصة.

المصدر: موقع المنار