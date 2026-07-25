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    بقائي: قلقون إزاء استمرار الحصار المفروض على اليمن الذي يشكل سبباً رئيسياً للأزمة الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية

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