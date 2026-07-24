الشيخ ماهر حمود : هل أصبح النظام في لبنان رئاسياً حتى يقرر الرئيس ما يشاء ؟

سأل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في موقفه الأسبوعي، هل أصبح النظام في لبنان رئاسيا، حتى يقرر الرئيس ما يشاء “، وقال :”لن تدوم هذه الحالة، ولن يبقى الصهيوني – الأميركي مسيطرا على قرارنا ينهب ثرواتنا ويلغي ثقافتنا وانتماءنا، كأنهم يرون أن هذه اللحظة الاستثنائية في التاريخ ‏سترسم مصائر الشعوب، هذا لا يمكن أن يكون”.

وقال : “وليس بعيداً عن زيارة الرئيس اللبناني الى البيت الابيض، تلك المسرحية الهزلية التي قام بها نواف سلام، حيث زرع العلم على الركام في ارض لم يصلها اليهودي اصلاً… سياق الآيات في القرآن الكريم يؤكد ان مسؤولية الفساد لا تقع على الزعماء والقادة فقط، بل يشارك فيها الناس الذين يكثر فيهم الفساد ويسيرون خلف القادة بغير وعي وبغير مسؤولية “.