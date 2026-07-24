عون يتابع مع سلام والحجار ومنسّى المستجدات السياسية والأمنية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض آخر التطورات، ولا سيما نتائج زيارة عون إلى واشنطن واللقاءات التي عقدها هناك.

كما التقى رئيس الجمهورية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبحث معه الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، واطّلع على التدابير والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار.

وفي إطار متابعته للملف الأمني، استقبل عون وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، وتناول البحث تعزيز انتشار الجيش اللبناني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، إضافة إلى حاجات المؤسسة العسكرية.