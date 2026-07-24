النائب رامي أبو حمدان: المواجهة محسومة.. ولن نقبل إلا بانسحاب العدو وعودة النازحين وإعادة الإعمار

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رامي أبو حمدان أن موقف المقاومة من المواجهة القائمة “محسوم”، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصوير الصراع على أنه مواجهة إقليمية بين إيران والولايات المتحدة، فيما المقاومة في لبنان، بحسب قوله، “جزء أساسي ومباشر من هذه المواجهة في الميدان”.

كلام أبو حمدان جاء خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد عباس كمال أبو حمدان (أبو بلال)، لمناسبة مرور ثلاثة أيام على تشييعه، في حسينية الإمام الحسن (ع) في حزرتا، بحضور فعاليات وأهالي البلدة.

وقال أبو حمدان إن “تراب الأرض اللبنانية مجبول بدماء وتضحيات الشهداء”، مؤكداً أن المقاومة “لن تقبل بأقل من انسحاب مذل للعدو الإسرائيلي”، إضافة إلى عودة النازحين، ووقف الاعتداءات، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى.

وأشار إلى أن تضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين وصبر عائلاتهم تشكل، بحسب تعبيره، أساس الحفاظ على كرامة الوطن، مضيفاً أن هذه التضحيات أسهمت في بقاء “قيمة وهيبة الوطن والعلم اللبناني والجيش اللبناني”.