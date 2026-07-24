الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 11:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    النائب رامي أبو حمدان: المواجهة محسومة.. ولن نقبل إلا بانسحاب العدو وعودة النازحين وإعادة الإعمار

    أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رامي أبو حمدان أن موقف المقاومة من المواجهة القائمة “محسوم”، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصوير الصراع على أنه مواجهة إقليمية بين إيران والولايات المتحدة، فيما المقاومة في لبنان، بحسب قوله، “جزء أساسي ومباشر من هذه المواجهة في الميدان”.

    كلام أبو حمدان جاء خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد عباس كمال أبو حمدان (أبو بلال)، لمناسبة مرور ثلاثة أيام على تشييعه، في حسينية الإمام الحسن (ع) في حزرتا، بحضور فعاليات وأهالي البلدة.

    وقال أبو حمدان إن “تراب الأرض اللبنانية مجبول بدماء وتضحيات الشهداء”، مؤكداً أن المقاومة “لن تقبل بأقل من انسحاب مذل للعدو الإسرائيلي”، إضافة إلى عودة النازحين، ووقف الاعتداءات، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى.

    وأشار إلى أن تضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين وصبر عائلاتهم تشكل، بحسب تعبيره، أساس الحفاظ على كرامة الوطن، مضيفاً أن هذه التضحيات أسهمت في بقاء “قيمة وهيبة الوطن والعلم اللبناني والجيش اللبناني”.

    مواضيع ذات صلة

    موقع كبلر للبيانات الملاحية: تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق باب المندب إلى 12 خلال الـ24 ساعة الماضية

    موقع كبلر للبيانات الملاحية: تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق باب المندب إلى 12 خلال الـ24 ساعة الماضية

    غزة تحت خروقات الاحتلال المتواصلة.. آخر التطورات مع ناصر الشرقاوي

    غزة تحت خروقات الاحتلال المتواصلة.. آخر التطورات مع ناصر الشرقاوي

    مقتل ضابط صهيوني وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار قرب نابلس وسط تصعيد في الضفة

    مقتل ضابط صهيوني وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار قرب نابلس وسط تصعيد في الضفة