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    مراسل المنار: أهالي بلدة زوطر الغربية يستعدون للدخول إلى بلدتهم حيث جرى تقسيمهم إلى دفعات وفق الحارات والمناطق تمهيدًا لدخولهم إلى البلدة

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