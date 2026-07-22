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   7 صفر 1448   
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    عربي وإقليمي

    بقائي: التهديدات الأمريكية ضد منشآتنا النووية انتهاك للقانون الدولي

      أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على “منصة إكس” أن “الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد منشآتنا النووية السلمية يعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

      وتابع “الأنشطة النووية الإيرانية أُبلغت بالكامل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لالتزامات الضمانات”، مشيراً إلى أن “التركيز الأمريكي المهووس على منطقة كولانغ، التي لا تشهد أي نشاط نووي، ليس سوى ذريعة مختلقة للعدوان والتدمير والتخريب”.

      وأكد أن “الشعب الإيراني يقف صامدا ومتحدا، ومستعدا لمواجهة أي عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة أو أي انتهاك لسيادة بلاده وأمنه القومي بكل قوته”.

      المصدر: ارنا

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