الثلاثاء   
   21 07 2026   
   6 صفر 1448   
   بيروت 11:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: جيش الاحتلال ينفذ تفجيراً في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      وكالة فارس عن مصدر عسكري ايراني: اي قرار بشأن اعادة فتح هرمز او استمرار القيود سيتخذ بناء على أمننا ومصالحنا

      وكالة فارس عن مصدر عسكري ايراني: اي قرار بشأن اعادة فتح هرمز او استمرار القيود سيتخذ بناء على أمننا ومصالحنا

      وكالة فارس عن مصدر عسكري ايراني: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز

      وكالة فارس عن مصدر عسكري ايراني: قواتنا المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز

      قائد البحرية الإيرانية: القوات البحرية للجيش تواصل أداء مهامها باقتدار

      قائد البحرية الإيرانية: القوات البحرية للجيش تواصل أداء مهامها باقتدار