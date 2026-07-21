عدوان أميركي جديد على إيران

شنت قوات العدوان الأميركي في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 21 تموز/يوليو 2026، سلسلة غارات جوية جديدة على أهداف مدنية في مناطق متفرقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بدويّ انفجار في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد، مشيرًا إلى أن العدو الأميركي استهدف مدينتي تشابهار وكنارك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بعددٍ من الغارات الجوية.

وتوسّع العدوان الأميركي باعتداءات مكثفة طالت مناطق متفرقة داخل إيران، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الرسمية، بدويّ انفجار جديد في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، بالتوازي مع دويّ 14 انفجارًا في مدينتي كنارك وتشابهار إثر تجدّد الاعتداءات الأميركية خلال الساعة الماضية.

كذلك أفيد عن سماع دوي انفجارين في أصفهان وسط إيران، وآخر في مدينة بندر لنجة بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، وانفجار في مدينة شيراز بالجنوب.

وبدورها أعلنت القيادة المركزية للعدوان الأميركي، شن موجة اعتداءات جديدة على إيران، مشيرة إلى نيتها في تصعيد واسع ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية للعدوان الأميركي في بيان إن الغارات على إيران “ستتوسع حتى يقرر الرئيس ترامب غير ذلك”، وتزامن ذلك مع الغارات العدوانية على المناطق الحيوية في قشم وبندر عباس.

إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مسؤولين في البلاد، أن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن مصالحها وشعبها بردع متواصل يُدفّع العدو الأميركي أثمانًا باهظة.

يُشار إلى أن حرس الثورة الإسلامية نفّذ خلال الـ24 ساعة الماضية عددًا من العمليات النوعية التي طالت القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.

المصدر: وكالات ايرانية