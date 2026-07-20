الجيش اللبناني: ندعو المواطنين إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية ونتابع مع مجموعة التنسيق العسكري ليصار إلى بدء الانتشار في البلدة بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها