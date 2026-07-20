مسيرات جماهيرية في عدة محافظات تأييدًا لإعلان حظر الملاحة على السعودية

خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة اليوم في عدد من المحافظات، تأييدًا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على السعودية وفق معادلة “الحصار بالحصار”، وإعلانًا للجهوزية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد.

وانطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة في مركز محافظة صعدة، تأييدًا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على السعودية وفق المعادلة نفسها.

وفي محافظة حجة، احتشد أبناء مديريات المدينة، وقارة، ومستباء، والشغادرة، وكحلان عفار، والشاهل، والمغربة، وأفلح الشام، وبني قيس، في مسيرات جماهيرية حاشدة تأييدًا لإعلان القوات المسلحة، وكذلك خرج أبناء محافظة المحويت في مسيرة شعبية حاشدة بمركز المحافظة للغرض نفسه.

وشهدت محافظة ذمار مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدًا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على السعودية وفق معادلة “الحصار بالحصار”، وإعلانًا للجهوزية.

وفي العاصمة صنعاء، دعت التعبئة العامة إلى مسيرة جماهيرية في ميدان السبعين عند الساعة الثامنة مساءً، مباركةً لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على السعودية، وإعلانًا للجهوزية.

وفي محافظة الجوف، شهدت مدينة الحزم خروجًا جماهيريًا واسعًا تأييدًا لإعلان القوات المسلحة، وإعلانًا للجهوزية.

كما خرجت في محافظة إب مسيرة جماهيرية واسعة في مدينة إب وعدد من المديريات، تأييدًا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على السعودية، وإعلانًا للجهوزية.

وشهدت محافظتا الضالع وريمة خروجاً شعبيا حاشدا في مدينة دمت ومركز المحافظة ريمة، مباركة لقرار القوات المسلحة. وأكد المشاركون في المسيرات تأييدهم الكامل للقوات المسلحة في تنفيذ قرار حظر الملاحة وفق معادلة “الحصار بالحصار”، معلنين جاهزيتهم لمواجهة أي تصعيد، ومشددين على أهمية وحدة الصف والتماسك الداخلي في مواجهة التحديات.

وبارك المحتشدون بيان القوات المسلحة، معتبرين إعلان حظر الملاحة البحرية أولى الخطوات التي يتطلع إليها الشعب اليمني لكسر الحصار، مؤكدين أن أي حماقة سعودية ستُواجَه بتصعيد شامل وقاسٍ.

ورفع المشاركون لافتات عبّرت عن رفض الحصار والعدوان، ورددوا هتافات تؤكد الثبات والصمود والتمسك بالحرية والكرامة، مجددين استعدادهم لتلبية دعوة القوات المسلحة إلى الاستعداد الكامل لمختلف السيناريوهات، وإسناد الجبهات بالرجال.

وجدد البيان الصادر عن المسيرات التفويض الكامل والمطلق لقائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية السيادة الوطنية، والعمل على فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، وكسر الحصار، واستعادة الثروات النفطية والسيادية المنهوبة.

كما بارك البيان إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية وفق معادلة “الحصار بالحصار”، مؤكدًا أن أي تصعيد من قبل السعودية سيُقابل برد شامل وحاسم.

وحذر البيان قوى العدوان من الاستمرار في غيّها، مؤكدًا أن الشعب اليمني، الذي واجه القوات الأمريكية والبريطانية والصهيونية في معاركه الأخيرة، لن تثنيه التهديدات أو الضغوط، وأن استمرار الحصار والتجويع سيُقابل باعتباره حربًا مكتملة الأركان.

وطالب البيان القوات المسلحة برفع سقف الرد العسكري الفوري، والتعامل مع العدو وفق قاعدة “العقاب بالمثل، والحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والسن بالسن، والعين بالعين”، مؤكدًا الجاهزية القصوى لتقديم كل ما تتطلبه المعركة من دعم وإسناد وتضحيات مستمرة.

المصدر: المسيرة نت