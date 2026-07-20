الإثنين
20 07 2026
5 صفر 1448
بيروت 16:27
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الإثنين
5 صفر 1448
الإمساك
04:04
صلاة الصبح
04:14
الشروق
05:42
الظهر
12:44
العصر
16:29
المغرب
20:07
العشاء
21:07
منتصف الليل
23:59
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
الخارجية الأميركية: عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت اليوم جنوب لبنان بقرى فرون وصريفا وزوطر الغربية وفقًا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان
20-07-2026 16:17 مساءً
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري: نفذنا هجوما على مستودعات حفظ وصيانة الطائرات المسيّرة التابعة للوحدات الأمريكية المتمركزة في مطار الصخير في البحرين ما أدى إلى تدميرها
16:26
حرس الثورة الإسلامية: اختارت الولايات المتحدة المجرمة مرة أخرى طريق الخطأ والعدوان والمغامرة ونحن ثابتون على هذا العهد بأن نلقّنها بقوة وحزم وحكمة واقتدار الدرس الذي لن يُنسى
15:55
حرس الثورة الإسلامية: نعاهد بأن نظل على الدوام حراسًا لأمن هذا الشعب واستقلاله ولن نربط مستقبل هذه الأرض أبدًا بوعود عدوٍّ قاتلٍ للأطفال حافلٍ سجله بنكث العهود
15:54