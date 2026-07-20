حرس الثورة الإسلامية: اختارت الولايات المتحدة المجرمة مرة أخرى طريق الخطأ والعدوان والمغامرة ونحن ثابتون على هذا العهد بأن نلقّنها بقوة وحزم وحكمة واقتدار الدرس الذي لن يُنسى