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   5 صفر 1448   
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    حرس الثورة الإسلامية: اختارت الولايات المتحدة المجرمة مرة أخرى طريق الخطأ والعدوان والمغامرة ونحن ثابتون على هذا العهد بأن نلقّنها بقوة وحزم وحكمة واقتدار الدرس الذي لن يُنسى

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