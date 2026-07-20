حرس الثورة الإسلامية: نعاهد بأن نظل على الدوام حراسًا لأمن هذا الشعب واستقلاله ولن نربط مستقبل هذه الأرض أبدًا بوعود عدوٍّ قاتلٍ للأطفال حافلٍ سجله بنكث العهود