حرس الثورة الإسلامية: تلبيةً للرسالة الاستراتيجية للقائد العام للقوات المسلحة نحن نعدّ رسالتكم أمرًا نافذًا وميثاقًا وخارطة طريق واضحة لمواصلة رسالة الدفاع عن عزة البلاد واستقلالها