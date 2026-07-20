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   5 صفر 1448   
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    حزب الله وجمهور المقاومة يشيعان الشهيد محمد حسين حمية في البقاع

    شيع حزب الله وجمهور المقاومة في البقاع الشهيد المجاهد محمد حسين حمية ، الذي ارتقى دفاعا عن لبنان وشعبه.
    موكب التشييع الحاشد انطلق من أمام ساحة بلدة الشهيد طاريا، بمراسم تكريمية خاصة حيث حمل النعش المبارك على اكف رفاق الدرب واستقبلته الأمهات بنثر الورد والأرز وبعدها أدت ثلة من المجاهدين قسم العهد والولاء للمقاومة.
    وتقدم التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولا الى روضة شهداء البلدة، على وقع الهتافات الملبية للنهج الحسين وللمقاومة وقائدها. وبعدها صلي على الجسد المبارك ووري الشهيد في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.

    المصدر: موقع المنار

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