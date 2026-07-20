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    دولي

    ورقة سياسية | جي دي فانس يقود التحوّل في الفكر السياسي الأمريكي – بين إعادة تشكيل الحزب الجمهوري والسياسة الأمريكية بعد ترامب

      تسعى هذه الورقة التي اعدّها مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لشخصية جي دي فانس، ولمواقفه المعلنة تجاه الكيان وإيران والحروب الخارجية، مع تحليل ردود الفعل التي أثارتها داخل إدارة ترامب، وداخل الحزب الجمهوري، وفي الأوساط الإسرائيلية، وبين جماعات الضغط المؤيدة “لإسرائيل”، وصولاً إلى تقييم ما إذا كانت هذه المواقف تمثل تحولاً هيكلياً في الفكر المحافظ الأمريكي، أم أنها تظل جزءاً من إعادة التموضع السياسي التي تفرضها الحسابات الانتخابية والظروف الدولية الراهنة.

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      المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير

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