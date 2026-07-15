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    دولي

    دي فانس: أشعر بإحباط شديد من الأمريكيين الذين يقولون إنه لا يمكن التفاوض مع الإيرانيين

      قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس “يمكن قصف الإيرانيين وتدمير بعض قدراتهم لكن إطلاق النار على السفن بالمضيق سهل ولا بد من الاستعداد للحوار”.

      واضاف دي فانس في حديث له الاربعاء ان “التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية”.

      وتابع دي فانس “أشعر بإحباط شديد من الأمريكيين الذين يقولون إنه لا يمكن التفاوض مع الإيرانيين”.

      مضيفاً انه لن نرسل قواتنا لإيران لتغيير النظام.. وبعض الوزراء الإسرائيليين يريدون استمرار الحرب لأجل غير مسمى

      المصدر: موقع المنار

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