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    عربي وإقليمي

    الرئيس الإيراني: لم نتراجع عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا في بنود مذكرة التفاهم

      أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين عدم تراجع بلاده “عن أي من حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا في في أي من البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم”، مؤكداً في السياق نفسه عدم تقديم “أي تنازلات في مذكرة التفاهم ومعظمها كان لصالحنا وهي لا تحقق مصلحة أحادية لواشنطن”.

      وقال الرئيس الايراني “نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتضامن واتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية”.

      كما أضاف أن “حرب اليوم ليست مجرد صواريخ والعدو أدرك عجزه عن إجبار شعبنا على الاستسلام عبر الهجوم العسكري”.

      المصدر: موقع المنار

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