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   5 صفر 1448   
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    الرئيس بري : الأولوية الأساسية لدي في هذه المرحلة هي إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بأسرع وقت ممكن

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