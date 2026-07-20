حماس: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا وعهدنا الثبات والمقاومة والوفاء لدماء الشهداء

نعى القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، اليوم الاثنين شهيدي بلدة دير جرير شرق رام الله، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال أثناء تصديهما لهجوم نفذته مليشيات المستوطنين على البلدة، مؤكداً أن هذه الجريمة تمثل امتداداً لسياسة القتل والإرهاب المنظم التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

وأشاد شديد بصمود أهالي دير جرير وتصديهم للهجوم، معتبراً أن هذا الثبات يجسد الإرادة الراسخة في حماية الأرض والعرض، ويؤكد أن شعبنا لن يسمح للمستوطنين أن يستبيحوا مدننا وقرانا دون رد مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأوضح شديد أن جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه لن تفلح في ثني صمود شعبنا وتشبثه بأرضه وحقوقه، أو فرض الضم والتهجير وتوسيع المشروع الاستيطاني للاحتلال في الضفة الغربية.

ودعا شديد إلى تعزيز كل وسائل الصمود والمواجهة وتفعيل لجان الحماية وإسناد المواطنين في مواجهة اعتداءات المستوطنين، مشدداً على أن دماء الشهداء ستبقى عنواناً للصمود والمقاومة، وأن إرهاب الاحتلال ومستوطنيه لن يزيد شعبنا إلا تمسكاً بثوابته.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام