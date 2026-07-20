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    هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة على بعد 8 أميال شمال غربي كمزار بعمان لمقذوف مجهول والطاقم غادر السفينة بأمان

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