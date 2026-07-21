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   6 صفر 1448   
   بيروت 03:16
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    قوات الاحتلال تشنّ حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المستمر لقرية فقوعة شرق مدينة جنين

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