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   4 صفر 1448   
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    الدفاع الروسية: استهداف سفينتي شحن تنقلان معدات عسكرية في ميناء أوديسا و5 خزانات وقود للقوات الأوكرانية

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