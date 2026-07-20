الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 11:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    اللقيس من حربتا: ما تقدمه السلطة هامش.. والمقاومة وسلاحها ملك للأحرار

    أحيت بلدة حربتا في البقاع مجلس عزاء أربعينية الشهيد علي عبد الناصر المولى (أبو الفضل)، في حسينية البلدة، بحضور فعاليات علمائية وحزبية واجتماعية وبلدية واختيارية، إلى جانب عائلة الشهيد وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

    وتحدث الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس خلال المناسبة، فرأى أن “ما يجري من حراك وزيارات ولقاءات يبقى في الإطار الهامشي”، معتبراً أن “جوهر الحدث يتمثل بما ستؤول إليه التطورات بين طهران وواشنطن خلال المرحلة المقبلة”.

    وتوجه اللقيس إلى السلطة اللبنانية بالقول إن “ما تقوم به يبقى ضمن هامش الوقت الضائع، ويصبّ في تقوية موقف العدو على حساب المجتمع”، مضيفاً أن “الرهان على الوعود الأميركية أو الإسرائيلية لن يؤدي إلى نتائج”.

    وأكد أن “ما يُقدّم من التزامات هو تقديم لما لا يملكه أصحابه ولمن لا يستحقه”، مشدداً على أن “المقاومة وسلاحها وثقافتها تمثل خياراً راسخاً لدى الأحرار في المنطقة والعالم، ولا يمكن لأي طرف أن يفاوض أو يقدم التزامات بشأنها”.

    وختم اللقيس بالتأكيد على استمرار التمسك بخيار المقاومة، باعتباره مرتبطاً بالسيادة والكرامة الوطنية، وفق تعبيره.

    مواضيع ذات صلة

    مضيق هرمز في قلب التصعيد.. رسائل إيرانية من طهران حول حركة الملاحة والوجود الأميركي

    مضيق هرمز في قلب التصعيد.. رسائل إيرانية من طهران حول حركة الملاحة والوجود الأميركي

    وزارة الصحة في غزة: 3 شهداء و22 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

    وزارة الصحة في غزة: 3 شهداء و22 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 73283 منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023

    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 73283 منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023