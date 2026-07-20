اللقيس من حربتا: ما تقدمه السلطة هامش.. والمقاومة وسلاحها ملك للأحرار

أحيت بلدة حربتا في البقاع مجلس عزاء أربعينية الشهيد علي عبد الناصر المولى (أبو الفضل)، في حسينية البلدة، بحضور فعاليات علمائية وحزبية واجتماعية وبلدية واختيارية، إلى جانب عائلة الشهيد وعوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار.

وتحدث الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس خلال المناسبة، فرأى أن “ما يجري من حراك وزيارات ولقاءات يبقى في الإطار الهامشي”، معتبراً أن “جوهر الحدث يتمثل بما ستؤول إليه التطورات بين طهران وواشنطن خلال المرحلة المقبلة”.

وتوجه اللقيس إلى السلطة اللبنانية بالقول إن “ما تقوم به يبقى ضمن هامش الوقت الضائع، ويصبّ في تقوية موقف العدو على حساب المجتمع”، مضيفاً أن “الرهان على الوعود الأميركية أو الإسرائيلية لن يؤدي إلى نتائج”.

وأكد أن “ما يُقدّم من التزامات هو تقديم لما لا يملكه أصحابه ولمن لا يستحقه”، مشدداً على أن “المقاومة وسلاحها وثقافتها تمثل خياراً راسخاً لدى الأحرار في المنطقة والعالم، ولا يمكن لأي طرف أن يفاوض أو يقدم التزامات بشأنها”.

وختم اللقيس بالتأكيد على استمرار التمسك بخيار المقاومة، باعتباره مرتبطاً بالسيادة والكرامة الوطنية، وفق تعبيره.