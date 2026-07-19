النائب ايهاب حمادة: مشروع إلغاء المقاومة لن يتحقق



أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء معركة “العصف المأكول” في بلدة سحمر، وفاءً لشهداء المقاومة الإسلامية، وشهداء حركة أمل، والشهداء المظلومين من أبناء البلدة، وذلك بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وشخصيات وفعاليات إلى جانب حشد من الأهالي وعائلات الشهداء.

وفي كلمة له، أكد النائب إيهاب حمادة أن الأهداف التي رُفعت خلال الحروب والاعتداءات الإسرائيلية كانت “أهدافًا صفرية” تقوم على إلغاء الطرف الآخر وإنهاء وجوده، مشيرًا إلى أن المشروع استهدف تدمير الجنوب وتهجير أهله والقضاء على البيئة الحاضنة للمقاومة، بما يضمن أمن الكيان الإسرائيلي ومستقبله، إلا أن هذه الأهداف، بحسب تعبيره، سقطت بفعل صمود المقاومة وثبات شعبها.

واعتبر حمادة أن المشروع الإسرائيلي _ الأميركي لا يزال مستمرًا بأدوات سياسية مختلفة، لكنه لن يحقق ما عجز عن فرضه بالحرب، مؤكدًا أن خيار المقاومة باقٍ وأن محاولات النيل من حضورها وتأثيرها ذهبت إلى غير رجعة.

وتطرق إلى التطورات الإقليمية، معتبرًا أن أحد أبرز أهداف المواجهة كان استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران والسعي إلى تغيير نظامها بما يخدم المشروع الإسرائيلي _الأميركي، إلا أن هذا الهدف أخفق أيضًا، مشيرًا إلى أن إيران خرجت من المواجهة أكثر تماسكًا، معززّةً وحدتها الداخلية وقدرتها على الصمود.

ورأى أن الوقائع الميدانية والسياسية فرضت معادلات جديدة، دفعت الولايات المتحدة إلى القبول بتفاهمات مع إيران، معتبرًا أن مسار الأحداث أثبت تراجع الأهداف التي أعلنها قادة الاحتلال في بداية المواجهة، وأن المشروع الهادف إلى فرض وقائع جديدة في المنطقة لم يتمكن من تحقيق غاياته.

وأكد أن الصراع لا يزال يتمحور حول الملف النووي الإيراني، معتبرًا أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، إلا أن الجمهورية الإسلامية، متمسكة بثوابتها ولن تقدم تنازلات تمس حقوقها أو خياراتها الاستراتيجية.