الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 07:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات

      مواضيع ذات صلة

      طيران العدو المسيّر يخرق أجواء قرى النبطية وإقليم التفاح

      طيران العدو المسيّر يخرق أجواء قرى النبطية وإقليم التفاح

      حرس الثورة الإسلامية: بالتعاون مع الشعب الأردني.. استهدفنا قواتٍ وطائراتٍ أميركية

      حرس الثورة الإسلامية: بالتعاون مع الشعب الأردني.. استهدفنا قواتٍ وطائراتٍ أميركية

      القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية

      القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية