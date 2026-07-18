السبت   
   18 07 2026   
   3 صفر 1448   
   بيروت 18:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب تيمور جنبلاط: مواقف وليد جنبلاط تنطلق من ثوابت وطنية أرساها كمال جنبلاط ويواصل الحزب التقدمي الاشتراكي التمسك بها

      مواضيع ذات صلة

      بقائي: لم يسعَ الإيرانيون يوماً للحرب مع أي دولة سواء في المنطقة أو خارجها فهذه الحرب فُرضت على الشعب الإيراني

      بقائي: لم يسعَ الإيرانيون يوماً للحرب مع أي دولة سواء في المنطقة أو خارجها فهذه الحرب فُرضت على الشعب الإيراني

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: واشنطن انتهكت جميع بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد خلال الأيام العشرة الماضية

      المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: واشنطن انتهكت جميع بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد خلال الأيام العشرة الماضية

      بلدية مشغرة: مجلس الجنوب يبدأ اعتباراً من يوم بعد غد الاثنين بالكشف الميداني على المنازل المتضررة أو المهدمة

      بلدية مشغرة: مجلس الجنوب يبدأ اعتباراً من يوم بعد غد الاثنين بالكشف الميداني على المنازل المتضررة أو المهدمة