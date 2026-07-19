الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 11:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    السيد فيصل شكر: المفاوضات مع الاحتلال لن تحقق للبنان إلا الخيبة والذلة

      أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر أن خيار المقاومة هو السبيل لحماية لبنان وصون سيادته، معتبراً أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لن تحقق للبنان سوى الخيبة والذلة.

      وجاء كلام شكر خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة الجوبانية إحياءً لذكرى الشهيد مجتبى علي رباح، بحضور فعاليات علمائية واجتماعية وحزبية وبلدية واختيارية، إلى جانب عوائل الشهداء وحشد من أبناء المنطقة.

      وشدد شكر على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، معتبراً أن الرهان على المفاوضات لن يفضي إلى استعادة الحقوق، وأن المقاومة وحدها القادرة على حماية لبنان والدفاع عن سيادته وكرامته. كما أكد أن خيار المقاومة باقٍ، وأن أي مسار تفاوضي لا يستند إلى عناصر القوة لن يحقق النتائج المرجوة.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      انهيار جزء من مبنى في بئر العبد يقطع الطريق والأضرار تقتصر على الماديات

      انهيار جزء من مبنى في بئر العبد يقطع الطريق والأضرار تقتصر على الماديات

      النائب إيهاب حمادة: لن ننجر إلى اقتتال داخلي يخدم الاحتلال الإسرائيلي

      النائب إيهاب حمادة: لن ننجر إلى اقتتال داخلي يخدم الاحتلال الإسرائيلي

      بلدة حوش الرافقة تشيّع الشهيد علي عباس مهدي

      بلدة حوش الرافقة تشيّع الشهيد علي عباس مهدي