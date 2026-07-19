السيد فيصل شكر: المفاوضات مع الاحتلال لن تحقق للبنان إلا الخيبة والذلة

أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر أن خيار المقاومة هو السبيل لحماية لبنان وصون سيادته، معتبراً أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لن تحقق للبنان سوى الخيبة والذلة.

وجاء كلام شكر خلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة الجوبانية إحياءً لذكرى الشهيد مجتبى علي رباح، بحضور فعاليات علمائية واجتماعية وحزبية وبلدية واختيارية، إلى جانب عوائل الشهداء وحشد من أبناء المنطقة.

وشدد شكر على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، معتبراً أن الرهان على المفاوضات لن يفضي إلى استعادة الحقوق، وأن المقاومة وحدها القادرة على حماية لبنان والدفاع عن سيادته وكرامته. كما أكد أن خيار المقاومة باقٍ، وأن أي مسار تفاوضي لا يستند إلى عناصر القوة لن يحقق النتائج المرجوة.

المصدر: موقع المنار