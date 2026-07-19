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   4 صفر 1448   
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    لبنان

    الجيش يوقف ٤ مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار باتجاه عسكري واقتحام أحد المحلات بقوة السلاح

      صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

      “أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز مجدلون – بعلبك المواطن (ح.م.) المطلوب لارتكابه جرائم عدة منها: إطلاق النار باتجاه عسكري في الجيش، قيادة سيارة تحمل لوحات مزوّرة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

      وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت وحدة أخرى في مدينة صيدا المواطنَين (ا.ع.) و(ا.م.) لإقدامهما بتاريخ سابق على اقتحام أحد المحلات بقوة السلاح في المدينة المذكورة.

      كذلك دهمت وحدة أخرى في بلدة المنية- الضنية منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ح.غ.) لحيازته أسلحة حربية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

      سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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