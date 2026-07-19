تظاهرة في برلين دعماً لفلسطين ولبنان وإيران ورفضاً للعدوان

بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة، نظم أبناء من الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة الألمانية برلين تظاهرة تضامنية دعماً لفلسطين ولبنان وإيران، ورفضاً للعدوان الأمريكي والإسرائيلي المتواصل على المنطقة.

وشارك في التظاهرة أعضاء من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، إلى جانب متضامنين ألمان وأوروبيين وأنصار للقضية الفلسطينية، حيث رفع المشاركون الأعلام ورددوا هتافات مؤيدة لفلسطين، مطالبين بوقف الحرب والاعتداءات بحق شعوب المنطقة.

وتخللت التحرك كلمات أكدت استمرار التضامن مع فلسطين ولبنان وإيران، كان أبرزها كلمة اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة، التي دعت إلى وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

المصدر: موقع المنار