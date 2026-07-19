عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان: استمرار المفاوضات المباشرة مع الاحتلال غير مبرر

أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تنسف الحديث عن “المناطق التجريبية”، معتبراً أن استمرار المماطلة والاعتداءات الإسرائيلية يجب أن يشكل سبباً لوقف المفاوضات المباشرة ومخرجاتها الفنية والتقنية.

وجاء كلام حمدان خلال احتفال تأبيني في بلدة عنقون الجنوبية، أُقيم بمناسبة أسبوع المرحوم أحمد فرحات، بحضور فعاليات دينية وبلدية واختيارية وحزبية، إلى جانب مسؤولين من حركة أمل وحزب الله.

وأشار حمدان إلى أن بلدة عنقون قدمت تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، مؤكداً أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ليس وليد اليوم، بل يمتد منذ عام 1948، وأن ما يجري يتجاوز كونه حادثاً حدودياً ليشكّل جزءاً من مشروع أمريكي–إسرائيلي يستهدف لبنان والمنطقة.

وشدد على التمسك بثوابت الإمام السيد موسى الصدر في تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مؤكداً أهمية دعم مؤسسات الدولة وتفعيل عملها بعيداً عن تعطيل المجلس النيابي. كما لفت إلى أن الاحتلال يواصل انتهاك القرارات الدولية وارتكاب الاعتداءات بحق المدنيين، مستشهداً بما يجري في قطاع غزة رغم الجهود الدولية لوقف العدوان.

وتخلل الاحتفال كلمات لكل من إمام البلدة الشيخ سليمان رضا، وعريف المناسبة جلال عبود، واختُتم بمجلس عزاء حسيني أحيَاه الشيخ يوسف كركي، بعد تلاوة قرآنية للمقرئ علي زيعور.

المصدر: موقع المنار