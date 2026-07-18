العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان وسط تفجيرات وتمشيط وقصف مدفعي

يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، في تصعيد يومي متواصل يطاول مناطق عدة، لا سيما في منطقة النبطية والقرى الحدودية، عبر العديد من الغارات بالطيران الحربي المسيّر وتنفيذ قصف مدفعي وتفجيرات متكررة.

وأفاد مراسل المنار بأن اعتداءات العدو الإسرائيلي شملت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا، إضافة إلى تفجير في بلدة كونين، وغارتين جويتين استهدفتا أطراف بلدة المنصوري.

كما طال القصف المدفعي وادي السلوقي، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة تمشيط في مدينة الخيام، إضافة إلى تفجير في بلدة كفرتبنيت.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضيهم الواقعة بين بلدتي عين عرب والماري على مغادرة المنطقة.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أجواء الجنوب اللبناني، ولا سيما فوق منطقة النبطية.

المصدر: موقع المنار