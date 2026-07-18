وزير الدفاع اليمني يؤكد جاهزية القوات لتنفيذ اي توجهات تصدرها القيادة

اكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أية توجيهات تصدرها القيادة إذا استمر الحصار على الشعب اليمني.

وقال العاطفي ان على العدو أن يُدرك أن الشعب اليمني بات لديه قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية( سبأ) عن مصدر في الوفد الوطني اليمني قوله إنَّ مطلبنا فتح المطار إلى كافة الوجهات دون استثناء ضمن اتفاق ينهي الوصاية على اليمن.

اضاف المصدر اليمني لوكالة (سبأ) أنَّ إعلان بعض الجهات فتح رحلات إلى صنعاء مرحَّبٌ به ضمن اتفاقٍ مع الجهات المختصة في صنعاء دون قيد أو شرط.. وبعد ذلك من يريدُ تشغيل رحلات الى صنعاء نرحّب به وفق ترتيبات مع الحكومة فيها.

واعتبر أن محاولات الالتفاف على مطالب الشعب اليمني بخطوات شكلية يمكن أن تتوقف بمجرد اتصال من النظام السعودي، وأنَّ المسألة لم تعد منحصرة في ملف المطار فحسب، بل بكافة الملفات الانسانية وفي مقدمتها صرفُ رواتبِ الموظفين.

المصدر: موقع المنار