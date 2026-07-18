السبت   
   18 07 2026   
   3 صفر 1448   
   بيروت 13:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    موقع كبلر لبيانات الملاحة: لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي

      مواضيع ذات صلة

      رئيس السلطة القضائية في ايران الشيخ غلام محسن إيجئي: مع فشل خطة الممر الجنوبي أحبطت خطة العدو الخبيثة في مهدها وتحول حلم انشاء حصار على حدود ايران الى كابوس للمعتدين

      رئيس السلطة القضائية في ايران الشيخ غلام محسن إيجئي: مع فشل خطة الممر الجنوبي أحبطت خطة العدو الخبيثة في مهدها وتحول حلم انشاء حصار على حدود ايران الى كابوس للمعتدين

      مصاد اعلامية: دوي انفجارات تهز الكويت

      مصاد اعلامية: دوي انفجارات تهز الكويت

      الرئيس عون غادر بيروت الى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الاميركي

      الرئيس عون غادر بيروت الى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الاميركي