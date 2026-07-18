غارات إسرائيلية وتمشيط وتفجيرات في جنوب لبنان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها في جنوب لبنان، منفذةً غارات جوية وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، إلى جانب تفجيرات وتحركات عسكرية في عدد من البلدات الحدودية.

وأغار الطيران الحربي المعادي فجر اليوم على أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون. كما نفذت قوات الاحتلال حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة، بالتزامن مع حملة تمشيط مماثلة استهدفت بلدة الخيام.

وفي قضاء النبطية، سُمع دوي تفجير نفذته قوات الاحتلال في محيط بلدة كفرتبنيت.

كما أجبر جنود الاحتلال عدداً من المزارعين على مغادرة أراضيهم الزراعية الواقعة بين بلدتي عين عرب والماري.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال أطلق صاروخاً اعتراضياً فوق مستوطنة المطلة، مشيرةً إلى أن ذلك جاء نتيجة تشخيص خاطئ.

المصدر: موقع المنار