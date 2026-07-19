لقاء في بلدية بعلبك لتعزيز الحوار وترسيخ ثقافة العيش المشترك

نظّمت بلدية بعلبك، بالتعاون مع جمعية “محاربون من أجل السلام”، لقاءً حواريًّا في قاعة البلدية، تحت عنوان: “من بيت بيروت إلى بعلبك… يستمر الحوار”، بحضور رئيس البلدية أحمد الطفيلي، نائبه عبد الرحيم شلحة وأعضاء من المجلس البلدي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد، رئيس بلدية مقنة ممدوح المقداد، وفاعليات دينية وثقافية وتربوية واجتماعية.

وأكد الطفيلي أن البلدية “تعوّل على هذا اللقاء وما سينبثق عنه من أفكار وتوصيات تسهم في تعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة العيش المشترك”.

وقال: “إن لبنان كان ولا يزال على خط الزلازل السياسية والأمنية، يواجه تحديات متلاحقة زاد من حدتها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ما جعله في دائرة دائمة من الصراعات”.

وشدد على أن “لبنان هو الوطن النهائي لجميع أبنائه، وأن التعايش بين مكوناته ليس خياراً بل هو قدر ومسؤولية وطنية”، مشيرًا إلى أن “اللبنانيين دفعوا أثمانًا باهظة دفاعًا عن حرية وطنهم وسيادته واستقلاله، من خلال تضحيات الجيش اللبناني والمقاومة وأبناء الشعب اللبناني، وخلاص لبنان لا يكون إلا بوحدته الوطنية، وصون سلمه الأهلي، والابتعاد عن الانقسامات والطائفية الضيقة”.

وأشار إلى أن التجارب مع العدو الإسرائيلي، ولا سيما خلال الحربين الأخيرتين، أثبتت أنه عندما عجز عن كسر إرادة اللبنانيين بالقوة العسكرية، لجأ إلى الرهان على الانقسام الداخلي وإثارة الفتنة والحرب الأهلية، الأمر الذي يفرض تعزيز الحوار والتماسك الوطني لمواجهة هذه التحديات.

بعد ذلك، عرض كل من الدكاترة: فؤاد الديراني، رفيق القبطان، وطوني روحانا، مسيرة جمعية “محاربون من أجل السلام”، وأهدافها، وبرامجها، ورؤيتها في “نشر ثقافة الحوار وبناء السلام”.

واختُتم اللقاء بجلسة حوار اتَّسم بالتفاعل البنّاء بين المشاركين، وتبادل الآراء والأفكار حول “سبل تعزيز الحوار الوطني، وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، بما يسهم في حماية السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام