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   4 صفر 1448   
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    بحرية الحرس الثوري: سفينتان حاولتا الخروج عبر مسار غير آمن لمضيق هرمز بدعم من إرهابيين أمريكيين تعرضتا لحادث وسفينتان أخريان توقفتا عن مواصلة العبور

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