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   2 صفر 1448   
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    حرس الثورة الاسلامية: دمرنا طائرة مسيّرة أميركية من طراز “آر كيو-11” في رامشير بنيران خفيفة من منظومة الدفاع الجوي للحرس

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