حماس: ندين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المشيعين لجنازة شهيد في مخيم النصيرات ونؤكد أن استمرار هذه الجرائم لن يكسر إرادة شعبنا أو يحقق أهداف الاحتلال في التهجير