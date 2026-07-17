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   2 صفر 1448   
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    حماس: ندين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المشيعين لجنازة شهيد في مخيم النصيرات ونؤكد أن استمرار هذه الجرائم لن يكسر إرادة شعبنا أو يحقق أهداف الاحتلال في التهجير

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