الحرس الثوري الإيراني: ردا على العدوان الامريكي استهدفنا مركز قيادة العمليات الخاصة في التنف السورية ورادارين في سلطنة عمان

أعلن الحرس الثوري في بيان له:” أيها الشعب الإيراني الإسلامي صانع الملاحم، الشجاع والواعي..ردًا على اعتداءات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، شنّ مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس، في الموجة الحادية عشرة من عملية نصر 2، وبالرمز المبارك “يا أبا عبد الله الحسين (ع)”، وإهداءً إلى الجنود المظلومين الشهداء في بمبور بإيرانشهر، هجومًا مباغتًا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، حيث دمّروا، بالإضافة إلى منظومة رادار، عدة مروحيات خاصة بالعمليات الخاصة، كما اقتصّوا لدماء الجنود الشهداء الذين استشهدوا الليلة الماضية في إيرانشهر، وأرسلوا عددًا كبيرًا من القوات الأمريكية المجرمة إلى الهلاك.

لا تزال السيطرة الكاملة على مضيق هرمز بيد مقاتلينا الشجعان، وما دامت اعتداءات الولايات المتحدة مستمرة، فلن تُصدَّر قطرة واحدة من النفط أو الغاز من هذه المنطقة.

وفي بيان آخر اعلن:”في إطار استمرار عمليات الرد بالمثل التي ينفذها مقاتلو الإسلام، نفّذت القوة البحرية التابعة للحرس، فجر اليوم، ضمن الموجة الثالثة عشرة من عملية “نصر 2″، والتي حملت الرمز المبارك “يا أبا عبد الله الحسين (ع)”، وأُهديت إلى جميع أبناء محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزغان وسيستان وبلوشستان، عملية استهدفت خلالها رادار المراقبة البحرية في صخور سلامة ورادار المراقبة الجوية الأمريكي المتمركز في منطقة غنم بسلطنة عُمان، وتم تدميرهما.

أن عمليات الرد بالمثل ستستمر بحزم، كما هو حال صمودكم وتضحياتكم أيها الشعب، وأن مضيق هرمز لا يزال، بعون الله، تحت سيطرة القوة البحرية للحرس”.

المصدر: الحرس الثوري الإيراني