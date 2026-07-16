بيان صادر عن أهالي وبلدية فرون: تصريحات الاعلامي علي حمادة تضمّنت جملة من المغالطات حتى لا نقول الاكاذيب والاتهامات والتحريض

تابع أهالي وبلدية فرون ما صدر عن الإعلامي علي حمادي من تصريحات تناول فيها رئيس البلدية وأهالي البلدة بأسلوب لا ينسجم مع أخلاقيات العمل الإعلامي ولا مع أدبيات الحوار المسؤول.

إن من اعتاد منطق التبعية قد يظن أن الجميع يشبهه لكنه يجهل أن أبناء الجنوب لا يملي عليهم أحد مواقفهم بل يمليها عليهم ضميرهم الوطني وانتماؤهم الصادق وحرصهم على كرامة الوطن وسيادته ولسنا ممن يرتهنون لقرارات العدو أو يكيفون مواقفهم لإرضاء هذا الإعلامي أو غيره

وكان الأجدى بالسيد علي حمادي أن يزور بلدتنا فرون كما فعل عدد من الإعلاميين ليطّلع على الواقع كما هو ويرى بأمّ العين ما تقوم به البلدية من جهود استثنائية في لملمة جراح أهلها رغم الإمكانات المحدودة وغياب أي دعم من السلطة حتى ولو كان مجرد اتصال للاطمئنان ويكفي أن البلدية بادرت إلى افتتاح أول مركز إيواء في المنطقة لخدمة الأهالي والنازحين في الظروف الصعبة

لقد تضمّنت تصريحاته جملة من المغالطات حتى لا نقول الاكاذيب والاتهامات والتحريض غير المسؤول وهي لا تمت إلى الحقيقة بصلة فأهالي فرون يمارسون حياتهم الطبيعية بثبات ومسؤولية وصمود ويؤمنون بأن أي اعتداء قد يتعرضون له إنما يجد من يغذيه بخطاب التحريض والتجييش الذي لا يخدم إلا أعداء الوطن

إننا ندعو جميع الإعلاميين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمهنية والابتعاد عن الخطاب الذي يثير الانقسام أو يشوه الحقائق لأن الكلمة أمانة والإعلام رسالة لا وسيلة للتحريض أو الإساءة إلى الناس ومؤسساتهم ومرجعياتهم

المصدر: بيان