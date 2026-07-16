النائب فضل الله: نص الاتفاق واضح فهو ينهي وجود لبنان ويشرّع اعتداءات العدو ويُخضع جيشنا لاختبار يجريه له جيش العدو ويقضي بمناطق تجريبية إنه اتفاق غير قابل للحياة ولن يتكمن الصهاينة من فرض تطبيقه