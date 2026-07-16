الخميس   
   16 07 2026   
   1 صفر 1448   
   بيروت 14:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب فضل الله: نص الاتفاق واضح فهو ينهي وجود لبنان ويشرّع اعتداءات العدو ويُخضع جيشنا لاختبار يجريه له جيش العدو ويقضي بمناطق تجريبية إنه اتفاق غير قابل للحياة ولن يتكمن الصهاينة من فرض تطبيقه

      مواضيع ذات صلة

      الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفاً بلدة النبطية الفوقا

      الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفاً بلدة النبطية الفوقا

      العراق يحقق في حادثة سقوط جسم غريب قرب ناقلة نفط

      العراق يحقق في حادثة سقوط جسم غريب قرب ناقلة نفط

      بيان صادر عن أهالي وبلدية فرون: تصريحات الاعلامي علي حمادة تضمّنت جملة من المغالطات حتى لا نقول الاكاذيب والاتهامات والتحريض

      بيان صادر عن أهالي وبلدية فرون: تصريحات الاعلامي علي حمادة تضمّنت جملة من المغالطات حتى لا نقول الاكاذيب والاتهامات والتحريض