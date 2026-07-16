أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتتخطى حاجز 650 دولارا



ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بنسبة 4.5%، متجاوزة للمرة الأولى منذ نهاية اذار/مارس الماضي حاجز 650 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.



وافتتحت العقود الآجلة لشهر اب/أغسطس وفق مؤشر “TTF”الهولندي التداولات عند مستوى 639.7 دولار، بارتفاع قدره 2.4%. وبحلول الساعة 16:16 بتوقيت موسكو، وصل المؤشر إلى 652.5 دولار، بزيادة 4.5%. وتقاس حركة الأسعار مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة، الذي بلغ 624.6 دولار لكل ألف متر مكعب.



وبذلك، تجاوزت أسعار الغاز مستوى 650 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 30 اذار/ مارس.



وبدأت أسعار الغاز في أوروبا بالصعود في 2 اذار/مارس الماضي، وهو أول يوم تداول بعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ بداية التوتر، عند 853.7 دولار لكل ألف متر مكعب، في 19 اذار/مارس الماضي، بعدما خفضت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنتاجها بشكل حاد



وعلى إثر ذلك، ارتفع متوسط أسعار الغاز في البورصات الأوروبية خلال اذار/مارس الماضي بشكل كبير، مسجلا زيادة تقارب 60% مقارنة بشهر فبراير. وفي أبريل تراجعت الأسعار بنسبة 14%، ثم ارتفعت في مايو بنسبة 5%، قبل أن تنخفض مجددا في حزيران/يونيو بنسبة 6%.



وكانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 و2022. ولم تشهد مراكز توزيع الغاز في أوروبا، منذ بدء عملها عام 1996، مثل هذه المستويات المرتفعة والمستقرة من الأسعار. أما الرقم القياسي التاريخي، فقد سجلته الأسعار في بداية ربيع عام 2022 عندما بلغت 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.

المصدر: نوفوستي