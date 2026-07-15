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    باقري: مسألة معاقبة منفذي وآمري اغتيال قائد الثورة وأفراد عائلته أمر بديهي ومنطقي وعامل جدي في صون الأمن القومي لإيران

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