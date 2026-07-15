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    وزارة الصحة في غزة: 13شهيدا جديدا وشهيد متأثر بجراحه و18 جريحاً وصل إلى مستشفيات القطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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