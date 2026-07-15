حرس الثورة الإسلامية في رسالة إلى الشعب الأردني: تم تدمير حظائر طائرات مقاتلة بالإضافة إلى عدد من طائرات إم كيو 9 الاستراتيجية المسيّرة الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن