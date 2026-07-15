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    حرس الثورة الإسلامية: الجيش الأميركي نشر خلال الليلة الماضية قواته في المحيط الهندي وادعى السيطرة على مضيق هرمز

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